Ağacın altında kalarak ölen Eren'in sınıfında yas var

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MUŞ (AA) - Muş'ta fırtına nedeniyle okul bahçesindeki kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6. sınıf öğrencisi Eren Özkan'ın sınıfında yas var.

Özkan'ın eğitim gördüğü merkeze 12 kilometre uzaktaki Tekyol Ortaokulu'nda öğrenciler, hayatını kaybeden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sırasının üzerine koydu. Özkan'ın sınıf arkadaşları, aynı olayda yaralanan diğer öğrenciler için de dua etti.

Okul öğretmenlerinden Cenap Altaş, Özkan'ın sınıfında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, kimsenin istemeyeceği bir olay yaşandığını söyledi.

Bu olay nedeniyle herkesin içinin yandığını vurgulayan Altaş, şöyle konuştu:

"Biliyoruz bu çok acı bir olay, tarifi mümkün değil. Ama hayat devam ediyor, okul devam ediyor, bizler buradayız. Şu anda bir öğretmen olarak size dersi anlatmak gerçekten çok zor. Okulumuz eğitim öğretime devam edecek. Bu saatten sonra daha güçlü ve birlikte olmamız lazım. Eren arkadaşımız için dua etmeliyiz. Acımız çok taze, çok iyi hissetmiyoruz kendimizi. Ama zamanla her şey yoluna girecek."

Öğrencilerden Rana Dindar, "Eren, çok terbiyeli ve saygılıydı. Kendisini çok seviyorduk. Hayatını kaybettiği için çok büyük üzüntü yaşıyoruz." dedi.

- "18 yaşındaki ablası da trafik kazasında öldü"

Amca Selahattin Özkan ise 3 yıl önce Eren'in 18 yaşındaki ablasının da trafik kazasında hayatını kaybettiğini, ikinci acıyı yaşadıklarını dile getirdi.

Muş'ta dün okul bahçesindeki ağaç, öğrencilerin İstiklal Marşı okuduğu sırada fırtınanın etkisiyle yerinden sökülerek devrilmişti. Ağacın altında kalan Eren Özkan yaşamını yitirmiş, öğrencilerden Fırat Durbak, Abdullah Dindar, Berfin Özdemir, Esra ve Muhammet İşçi ile beden eğitimi öğretmeni Münir Koçlardan yaralanmıştı.