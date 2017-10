Leylekler Tepesi'nin misafirleri internetten izlenebilecek

KONYA (AA) - Leylekleri görmek isteyenler için en iyi mekanlardan birisi olarak gösterilen Beyşehir ilçesindeki Leylekler Tepesi, artık internet üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl ilkbahar mevsimiyle birlikte onlarca leyleğin Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'ne geldiğini söyledi.

Beyşehir'in simgesi haline gelen Leylekler Tepesi'ni dünyaya tanıtmak istediklerini ve bu konuda tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Her yıl yüzlerce leyleği misafir eden Leylekler Tepesi, kuş severler ile fotoğraf severlerin ilgi odağı olan bir yer. İlkbaharın müjdeleyicisi olan göçmen kuşlar, her yıl aynı yuvaya binlerce kilometre uzaklıktan gelerek yerleşiyor ve yaz sonuna kadar burada kalıyor. Daha sonra dünyaya gözlerini açan yavrularıyla birlikte sıcak ülkelere göç ediyorlar. Beyşehir ile özdeşleşen leylekler, yöremize her anlamda ayrı bir değer katıyor. Onların internet ortamından da izlenebilmesi ve gözlenebilmesi için bu canlı yayın kamera sistemini kurduk."

Mevsim itibarıyla yuvalarda leylekler olmadığı için canlı yayın kamerasını su değirmeni ve çevresindeki alana yönlendirdiklerini dile getiren Özaltun, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kameranın yönünün değirmenin hemen üzerinde yer alan Leylekler Tepesi'ne çevrileceğini bildirdi.

Özaltun, kurulan sistem ile leyleklerin 24 saat süreyle canlı olarak tüm dünyaya izletme imkanı bulacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, Leylekler Tepesi'nin uzun bacaklı konuklarının dünyanın her yerinden izlenebilmesini sağlamak. Konya'nın incisi olan ilçemizi bu değeriyle de ilgi duyanlara izlettirmek ve böylece dünyaya göstererek tanıtmayı amaçlıyoruz. Değirmenin gösterildiği şu anda bile canlı yayın kameramızın yoğun bir izlenme oranı yakaladığını görüyoruz."

Özaltun, dünyada günbatımının en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir'deki grup vaktini de şehir kameralarındaki canlı yayın kameralarıyla tüm dünyaya izlettiklerini sözlerine ekledi.