Düzce'de uyuşturucu operasyonu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği şafak vakti gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Alına bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde Ağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde operasyon düzenlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in katıldığı, Kaçakçılık ile Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Asayiş, Narko Tim ve Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen evlere şafak vakti baskın yapıldı.

Operasyonda silah, uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelere el konulurken, aralarında kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarilerinin de olduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Polis kamerasınca kaydedilen operasyonda bir evin altına kazılmış tünele rastlandığı ve içerisinde 2 kişinin olduğu öğrenildi.

Operasyonla ilgili AA muhabirine bilgiler veren İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini belirterek, il genelinde uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini, son satıcı yakalanana dek, bu tür operasyonların süreceğini bildirdi.