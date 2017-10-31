Bu lisedeki öğrencilerin hedefi olimpiyatlar

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ERZİNCAN (AA) - Bu yıl eğitim öğretime başlayan Erzincan Spor Lisesindeki öğrencilerin amacı, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliği protokolü doğrultusunda açılan tematik liseler arasında bulunan Erzincan Spor Lisesinde, öğrencilere derslerinin yanı sıra badminton ve atletizm branşlarında eğitim veriliyor.

Bazı milli sporcuların da bulunduğu okuldaki öğrencilerin hedefi, eğitimlerini başarıyla tamamlamak ve olimpiyat sporcusu olmak.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Erzincan’daki tematik lisemizde atletizm ve badminton ile ilgili çalışma yapacağız ve neticesinde inşallah bu öğrencilerimiz uluslararası arenada ülkemizin, ilimizin ismini duyurup ay-yıldızlı bayrağı göndere çekip madalyaları toplayacak." dedi.

Erzincan Spor Lisesi Müdürü Hayati Doğan da okulda iki branşta yoğunlaştıklarını, kadrolarında boşluk olması halinde farklı branşlarda da eğitim vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Badminton Milli Takımı Antrenörü ve okulun beden eğitimi öğretmeni olan Murad Sönmez'in göreve başlamasıyla lisenin badminton bölümünün, farklı illerden öğrencilerin de tercihi olduğunu belirten Doğan, "Milli takım antrenörümüz Sönmez’in gelişiyle Kayseri, Malatya, Amasya, Bingöl ve sayamadığım birkaç ilimizden daha badminton branşında öğrenciler aldık. Bu öğrenciler ileride olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek seviyeye gelecek. Şu an lise birinci sınıfta okuyan 3 öğrencimiz Badminton Milli Takımı kadrosunda bulunuyor." diye konuştu.





- Sönmez: "Bu liseler Türk sporunda bir çığır açabilir"





Öğretmen Murad Sönmez ise "Tematik liseler Türk sporunda bir çığır açabilir, çünkü öğrenci buraya geldiğinde zaten sporda belli bir düzeyde olacak. Türkiye’nin özellikle yıldız grubundaki üst düzey sporcularının tematik liselere gelmesiyle bu okullar hedeflerini artık üst düzey uluslararası maçlar ve olimpiyatlar olarak belirleyecek." ifadelerini kullandı.





- Öğrencilerin görüşleri





Badminton branşında okula başlayan milli sporcu Yasemen Bektaş, "Bu okulu tematik lise olduğu ve branşımı sevdiğim için seçtim. Yazın Balkan şampiyonu oldum şimdi Avrupa şampiyonasına gideceğim. Hedefim olimpiyatlarda ülkemi daha iyi temsil etmek." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilerden milli badmintoncu Sare Ece Başakın ise "Avrupa şampiyonası seçmelerini kazanarak Çekya'ya gitmeye hak kazandık. Bunun için haftada 6 gün üçer saat antrenman yapıyoruz. Milli sporcuyum, bunun için bu liseyi seçtim. Hedefim olimpiyatlara gitmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." şeklinde görüş belirtti.

Milli badmintoncu Mehmet Yılmaz da "Tematik liseyi milli sporcu olduğum için tercih ettim. Allah'ın izniyle olimpiyatlara gidip en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadesini kullandı.