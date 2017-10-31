Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Yarımca Mahallesi'ndeki yol uygulamasında L.K. ve M.B'nin kullandığı araçları takibe aldı.
Durdurulan araçlardan birinin arka koltuklarının altına gizlenen 1 kilo 677 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, birbirleriyle bağlantılı oldukları belirtilen araçlardaki L.K, M.B. ve A.O.E'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve A.O.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, L.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden A.O.E'nin bir kurumda memur olarak görev yaptığı öğrenildi.