Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

BURSA (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Çalışma süresince teknik heyet ve oyuncuların oldukça neşeli oldukları gözlendi.
Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.