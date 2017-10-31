CHP Milletvekili Erdem hakkında hakaret davası

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KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, "basın yoluyla hakaret ettiği" iddiasıyla CHP Milletvekili Eren Erdem ve Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, Işık'ın avukatı Halit Çokan ile Erdem'in avukatı katıldı.



Başbakan Yardımcısı Işık'ın avukatı Halit Çokan, CHP Milletvekili Eren Erdem'in 24 Nisan'da yayınlanan bir televizyon programında, o tarihte Milli Savunma Bakanı olan müvekkiline hakaret ettiğini belirterek,100 bin lira manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etti.

CHP Milletvekili Erdem'in avukatı Ertuğrul Aydoğan ise daha önceki beyanlarını tekrar ederek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tarafların gelecek duruşmada hazır bulunup, dava hakkındaki sözlü beyanlarını bildirmelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Diğer dava

Aynı mahkemede görülen diğer davada ise Işık'ın, Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a karşı açtığı davanın ikincisi görüldü.

Duruşmada Işık'ın avukarı Çokan ve davalı Demirağ ile avukatı hazır bulundu.

Hakim Hamdi Gözükara, gelecek duruşmada davanın karara bağlanacağını belirterek, duruşmayı erteledi.