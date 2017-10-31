Asma ağacını getiren süs eşyasını götürüyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de emekli olduktan sonra yaklaşık 20 yıldır el sanatlarıyla uğraşan Ali Osman Yurdugüzel, asma ağaçlarından ev, iş yeri ve bahçelere süs eşyası yaparak eşine dostuna hediye ediyor.

Tahta ve taş işlemeciliğiyle sanatsal faaliyetlerine başlayan, ilerleyen zamanlarda da işini geliştiren 73 yaşındaki Yurdugüzel, akraba, komşu ve dostlarının getirdiği asma ağaçlarını vernik, boya ve çeşitli el işi çalışmalarıyla başta askılık olmak üzere ev, iş yeri ve bahçeler için süs eşyaları tasarlıyor.

Yurdugüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marangozluk, kamyon şoförlüğü, esnaflık yaptığını, 1997'de emekli olduktan sonra boş vakitlerini değerlendirmek için el sanatlarına yöneldiğini söyledi.

Atölyeye çevirdiği iki katlı evinin bodrum katındaki bir odada çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yurdugüzel, kullanılmayan atıl durumdaki ağaç parçaları, jant kapağı, eski avizeler, davul yapımından arta kalan kavak parçaları ve çöpe atılan birçok eşyayı değerlendirerek süs eşyalarına dönüştürdüğünü dile getirdi.

Kurumaya yüz tutmuş asma ağaçları üzerinde de çalışmalar yaptığını aktaran Yurdugüzel, vernik, boya kullanarak farklı işlemlerden geçirdiği eserlerinin ev, bahçe ve iş yerlerinde askılık ve süs eşyası olarak kullandığını anlattı.

Yurdugüzel, yaptığı hiçbir el işini satmadığını, eşine dostuna, komşusuna hediye ettiğini belirterek asma ağacı bulmakta zorlandığını, getirilen ağaçları süs eşyası olarak geri verdiğini vurguladı.

Yakacak olarak kullanılacak asma ağaçlarının ev, iş yeri ve bahçeleri süslediğine işaret eden Yurdugüzel, şunları kaydetti:

"Asma ağaçlarının kabukların soyup kuruturum. Çok güzel vernik tutar bunlar. Altın kütük çakıyorum. Monte ediyorum. Kütük ya da destek çakmazsan durmaz. Böylece düz durmasını sağlıyorum. Vernikledikten sonra kullanıma hazır hale gelir. Bahçe ve evlerde süs olarak kullanıyorlar. Bunu görenler evlerine, iş yerlerine, bahçelerine süs eşyası olarak talep ediyorlar."