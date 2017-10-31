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Şanlıurfa'da yıkım sırasında çökme

31 Ekim 2017 Salı, 14:35
Şanlıurfa'da yıkım sırasında çökme

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da güvenli olmadığı için yıkım kararı verilen binadaki çalışmalar sırasında yandaki apartmanın balkonlarında çökme meydana geldi.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli görülen 6 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda yaklaşık bir ay önce boşaltılan binada özel bir firma tarafından yıkım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sırasında binanın yanındaki apartmanın birinci ve ikinci katlarındaki dairelerin balkonlarında çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerce binanın çevresinde önlem alındı.

Çevredeki vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, yıkım çalışmalarının hatalı yapıldığını savundu.

Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Sadık Salar da gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, evleri hasar gören vatandaşlar ile söz konusu firma yetkililerinin görüşüp, durumu değerlendireceğini kaydetti.

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