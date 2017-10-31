Hatay sınırında yakalanan 6 kişi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karabeyaz Mahallesi Suriye sınırından Türkiye'ye geçen 2'si kadın 6 kişi hudut birliklerince yakalandı.
Biri Suriyeli olduğu öğrenilen zanlılar, savcılık soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan kadın zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.S, B.Ç, O.Ç, G.K, Y.Ö. ve Z.A, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklandı.