Pakistan heyetinin Trabzon ziyareti

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TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili ve Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Balta, Türkiye ile Pakistan arasında çıkar ilişkisi değil, gönül ve kardeşlik ilişkisine dayanan bir bağ bulunduğunu belirtti.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Tekstil Bakanı, Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muhammad Pervaiz Malik ve beraberindeki heyetin üç gün Trabzon'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Malik ve beraberindekilerin Trabzon'dan memnun ayrıldığını vurgulayan Balta, şu değerlendirmede bulundu:

"İki ülke açısından Trabzon temasları çok faydalı geçti. Türkiye ile Pakistan arasında çıkar ilişkisi değil, gönül ve kardeşlik ilişkisine dayanan bir bağ bulunmaktadır. Pakistan'ı görmeden onları sevdik. En zor zamanlarımızda bizimle oldular. Biz de onların en zor zamanlarında yanlarında olduk. Bu güzelliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yanı sıra bundan sonra ticaret hacmimiz de artacaktır. Başta Sayın Malik olmak üzere Pakistanlı tüm milletvekili kardeşlerimize ve heyette bulunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum."

Balta, programa katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Trabzon Valisi Yücel Yavuz'a, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na ve diğer ilgililere teşekkür etti.