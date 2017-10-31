"Dua ve hadisler gelecek" diye ByLock yüklemiş

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik davada 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuksuz sanık eski 4. sınıf emniyet müdürü M.Ü, 1998 yılında Polis Akademisinde göreve başladığını söyledi.

Şırnak'taki görevinin ardından 2012'de Ankara Keçiören'e karakol amiri olarak atandığını vurgulayan M.Ü, şunları anlattı:

"Devre arkadaşım emniyet amiri H.M. beni Etlik'te bir eve çağırdı. Burada evin abisi olan şahıs tarafından telefonuma ByLock yüklendi. 'Dua ve hadisler gelecek' diye söyledi. O tarihlerde şifre yoktu. Üst model bir telefon çıktığında muhakkak alıyordum. Sık sık telefon değiştiriyordum, bu bende bir hastalıktı. Her cihaz değiştirmemde ByLock'un yeniden yüklenmesi gerekiyordu. Cihaz değiştirdiğimde hafıza kartını cihazı taktığımda yüklü olan programlar görünüyordu. ByLock simgesi üzerine tıkladığımda bu program yeni cihaza da yüklenmiş oluyordu."

- "Sevap olsun diye bulundum"

Tutuksuz sanık, Ankara'daki görevinin ardından 2014'te Denizli'ye tayin edildiğini söyledi.

Denizli'de ayda bir sohbetlere gittiğini anlatan M.Ü, "Orada Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyorduk. Para isteniyordu ama ben vermiyordum. 3-4 ay bu şekilde devam etti. Bir gün, öğretmen ve kod adı 'Ömer' olan örgüt abisi herkeste ByLock programı olup olmadığını sordu. ByLock'tan dua göndereceğini söyledi. Daha sonradan terör örgütü olduğunu öğrendiğim bu yapının içinde sadece 'sevap olsun' diye bulundum." ifadelerini kullandı.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet teşkilatı yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 11'i tutuklu, 3'ü firari 24 sanık hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.