Tekirdağ'daki bıçaklı kavga

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından teslim olan Hasan Polat, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokağı'nda yürüyen Sezer Türk ve Fatih Kölemen, önceki akşam, aralarında daha önceden anlaşmazlık olduğu öğrenilen Hasan Polat ile karşılaşmış, çıkan kavgada, Polat, Türk ve Kölemen'i bıçakla yaralamıştı.
Fatih Kölemen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı Polat ise olayın ardından polise teslim olmuştu.