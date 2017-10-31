Servis minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü polis, biri sivil memur olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Şahin idaresindeki 46 HS 527 (18) plakalı hafif ticari araç, Afşinbey Caddesi Sanayi Kavşağı'nda, Mehmet Kantarcı'nın (24) kullandığı 46 D 8909 plakalı polis servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Şahin ile minibüs şoförü polis memuru Mehmet Kantarcı, 2 polis ve bir sivil memur yaralandı.
Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.