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Servis minibüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

31 Ekim 2017 Salı, 15:17

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü polis, biri sivil memur olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Şahin idaresindeki 46 HS 527 (18) plakalı hafif ticari araç, Afşinbey Caddesi Sanayi Kavşağı'nda, Mehmet Kantarcı'nın (24) kullandığı 46 D 8909 plakalı polis servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Şahin ile minibüs şoförü polis memuru Mehmet Kantarcı, 2 polis ve bir sivil memur yaralandı.

Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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