Samsunspor seri yakalamak istiyor

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SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Başlattığımız çıkışın devamını getirmek zorundayız. İnşallah bunu başarırız." dedi.

İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Gaziantepspor karşısında alınan 3 puanın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Boluspor maçına da 3 puan parolası ile çıkacaklarını aktaran İpekoğlu, "Başlattığımız çıkışın devamını getirmek zorundayız. İnşallah bunu başarırız. Futbolcularımız elinden geleni yapıyor. Tabii ki eksiklerimiz var. Özellikle hücum geçişlerinde biraz daha efektif olmamız gerekiyor. Başarılı olabilmek adına hücuma çok çabuk çıkmamız lazım. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçlara tek tek baktıklarını dile getiren İpekoğlu, "Öncelikli hedefimiz her maç 2 puan ortalaması ile gitmek değil, önümüzdeki maçları kazanabilmektir. Bunun için Boluspor maçında 3 puan almamız lazım. Sezon sonu itibarıyla 2 puan ortalamasının üzerine de çıkabiliriz. Alınacak puanlar zaten bizim hedefimizi ortaya koyacaktır." diye konuştu.

İpekoğlu, Jonathan Ayite'nin sakatlığının devam ettiğini, Kenan Karışık'ın ise Boluspor maçında oynayabilecek düzeye geleceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Samsunspor, 5 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı Boluspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Muhammed Larbi, Jonathan Ayite ve Kenan Karışık katılmadı.



