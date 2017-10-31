Otomobilin çarpması sonucu ölen amatör futbolcu uğurlandı

DENİZLİ (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir hafta önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bodrumspor altyapı futbolcusu Erdoğan Çakmak'ın cenazesi, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde toprağa verildi.
Çakmak'ın naaşı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Tesisleri'nde düzenlenen törenin ardından Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki evlerine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Çakmak'ın cenazesi, Uyanık Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, genç futbolcunun yakınları ve arkadaşları katıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 Ekim'de, Bodrumspor altyapı oyuncusu Erdoğan Çakmak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yol kenarında beklerken, T.S'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, genç futbolcu tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.