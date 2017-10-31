Ordu'daki FETÖ/PDY davaları

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ORDU (AA) - Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Doktorken meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan H.İ, savunmasında, üniversite okuduğu dönemde yapıyla herhangi bir irtibatı olmadığını ileri sürdü.

Sanık H.İ, 2014 yılında Ordu'ya atandığını ve bu dönemde bir kadınla tanıştığını anlatarak, "Arkadaşlığımız boyunca kendisiyle birkaç defa dışarıda yemek yedik. Bu kişi bana ByLock isimli programdan bahsetti. Bu programdan dini içerikli paylaşımların yayınlandığını söyledi. Bir süre söz konusu program telefonumda yüklü kaldı. Birkaç kez programı kontrol ettim ve dini içerik olmadığını görünce programı kaldırdım." dedi.

Söz konusu şahısla yapıyla ilgili hiçbir konuşmalarının olmadığını iddia eden sanık H.İ, "15 Temmuz sonrası onunla irtibatımız kesildi. Bu kadın benim dışımda başka doktorlarla da irtibata geçti. Sonradan anladığım kadarıyla bu kişi doktorlarla ilgileniyordu." diye konuştu.

Mersin'de tutuklu bulunan Z.A.Y. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla duruşma salonuna bağlandı.

Herhangi bir terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Z.A.Y, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Sanık, Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü okuduğu için internet ve sosyal medya ile içli dışlı olduğunu belirterek, "İnterneti aktif bir şekilde kullanıyordum. Bu süreçte de birçok program indirdim. Bu programlar içerisinde sanırım ByLock da vardı ancak telefonuma birisi tarafından yüklenildiğinde kullanabiliyormuşum. Bu nedenle de kullanmadığım için silmiştim." şeklinde savunma verdi.

- 13 sanık hakim karşısında

Aynı mahkemede, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de yer aldığı 2'si tutuklu 13 sanığın ise yargılanmasına devam edildi.

Savunmalarını yineleyen tutuklu sanıklar D.Y. ile M.Ç, tahliyelerini talep etti. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların bulundukları halin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



