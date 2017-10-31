Kayseri Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde fiyat indirimi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu "Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi" kapsamında, üreticilere tahsis edilecek arsa fiyatlarında indirime gidildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, düzenlediği basın toplantısında, bir taraftan rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken, diğer taraftan şehri büyütecek, ekonomiye katkı sağlayacak ve istihdamı artıracak projeler geliştirdiklerini belirtti.

Bu amaçla besicilik sektörünün gelişmesine katkı sağlanması için Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'ni hayat geçirdiklerini ifade eden Çelik, geçen günlerde temeli atılan bölgede altyapı çalışmaları ve arsa satışına yönelik taleplerin alınmaya başlandığını bildirdi.

Proje kapsamında sektör temsilcilerine 5,5 milyon metrekarelik alanda parsel tahsis edileceğini aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Faaliyete başladığında kent ekonomisine sıcak para girişi sağlayacak besi bölgesi için arsa talepleri almaya başladık. Daha önce arsa maliyeti, altyapı ve üstyapı çalışmalarının maliyetini hesaplayarak metrekare fiyatını 50 lira olarak belirlemiştik ancak sektör temsilcileri bizden indirim talep etti. Tüm imkanları zorlayarak, girişimcilerin önünü açabilmek için fiyatı yeniden belirledik. Metrekare fiyatı 35 lira artı KDV'den arsa satışı yapacağız. Bunun yüzde 20'si peşin ödenecek. Geri kalan kısım ise herhangi bir artış olmadan 30 ayda ödenecek. Peşin ödeme yapmak isteyenler ise metrekaresi 30 liradan arsa satın alabilecek. Kayseri, 80 bin baş hayvanın beslenebileceği bölgeyle Türkiye'nin et merkezi olacak. Görevimiz olmamasına rağmen biz üstümüze düşeni yerine getirdik. Şimdi sektör temsilcilerine sıra geldi. Onların da gayretiyle projeyi hayata geçireceğiz."

Toplantıya katılan sektör temsilcileri de yıllardır böyle bir hizmete ihtiyaç duyduklarını belirterek, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.