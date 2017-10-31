Samsun Çarşamba Havalimanı yeniden faaliyete geçiyor

SAMSUN (AA) - Pistinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yaklaşık 3 ay önce kapatılan Samsun Çarşamba Havalimanı, 7 Kasım'da uçuşlara tekrar açılacak.
Vali Osman Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanında 3 ay önce başlayan çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.
Samsun Çarşamba Havalimanının planlandığı şekilde 7 Kasım'da yeniden hizmeti gireceğini belirten Kaymak, "Havalimanının inşaatını adım adım takip ediyoruz. Şu an hiçbir engel görünmüyor. İnşallah 7 Kasım'da uçuşlar yapılacak." dedi.
Samsun Çarşamba Havalimanı, pistinde oluşan çatlaklar nedeniyle 8 Ağustos'ta ulaşıma kapatılıp bakıma alınmıştı.
Su süreçte Samsun'a havayolu ile gelen yolcular Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını kullanmaya başlamıştı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre geçen yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin kullandığı Samsun Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara, 4 gün İzmir, çarşamba günleri Antalya'ya uçuş yapılıyordu.
Havalimanından ayrıca Almanya'ya 4 gün, Rusya, Avusturya, Fransa ve Ukrayna'ya bir gün olmak üzere direkt sefer düzenleniyordu.