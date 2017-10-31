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Antalya DOB'dan "Aida" operası

31 Ekim 2017 Salı, 15:42
Antalya DOB'dan "Aida" operası

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Aida" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 4 Kasım'da sahnelenecek eserin orkestra yönetmenliğini Alexandru Samoila, sahne yönetmenliğini Kuzman Popov gerçekleştirecek.

Dekoru Savaş Camgöz ve Özgür Usta, kostümü Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserin koro yönetmeni Mahir Seyrek, koreografı ise Armağan Davran'a ait.

Üç perde olarak sahnelenecek eserde, "Radames" rolünü Koray Damcıoğlu, "Aida" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Amneris" rolünü Sibel Kızılateş, "Amonasro" rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Güney, "Ramfis" rolünü Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tuncay Kurtoğlu, "Il Re" rolünü Engin Suna, "Un Messaggero" rolünü Burak Pektaş ve "Sacerdotessa" rolünü Zişan Damcıoğlu canlandıracak.

24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılışının yapıldığı eser "Aida", bu sezon ilk kez sahneleneceği belirtildi.

- Eserin konusu

Mısır Firavunu, Habeşistan ile savaş halindedir. Mısır ordusunun genç kumandanı Ramades, Habeş kralının kızı genç ve güzel Aida’ya aşıktır ancak onun kimliğini bilmemektedir. Habeş Kralı Amonasro, Teb kentine saldırınca Ramades komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanır. Üzüntü içinde olan Aida gibi Firavun'un kızı Amneris de Ramades’e aşıktır, ona zaferle dönmesi çağrısında bulunur.

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