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Tokat'ta terör operasyonu

31 Ekim 2017 Salı, 15:53

TOKAT (AA) - Tokat'ta jandarma ekipleri, bölücü terör örgütü üyelerinin kullanabileceği sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sarıtarla köyü Hızarboğazı Deresi bölgesinde keşif, gözetleme ve arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Taramalarda bölücü terör örgütü mensuplarının kullanabilecekleri sığınak, barınak ve depo ile yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası yapıldı.

Uygulamada ayrıca yayla evleri de kontrol edildi.


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