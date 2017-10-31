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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

31 Ekim 2017 Salı, 16:02

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 24'ü muvazzaf asker, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ise 27 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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