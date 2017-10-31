ÇDSO'dan klasik müzik konseri

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), klasik müzik konseri verecek.
ÇSOD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konser 3 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Konseri, Türkiye'nin genç orkestra şeflerinden piyanist Orçun Orçunsel yönetecek.
Piyano sanatçısı Kandemir Basmacıoğlu'nun solist olarak yer alacağı konserde, Mozart'ın "Piyano Konçertosu No.23" seslendirilecek.
Programın ikinci yarısında ise ÇDSO, C.Saint-Saens'in "Danse Macabre" ve P.I.Tchaikovsky'nin "Senfoni No.1"i Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunacak.