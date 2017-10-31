HDP'li Beştaş'ın Adana'da yargılandığı dava

ADANA (AA) - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.
Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Beştaş katılmadı, avukatı ise hazır bulundu.
Beştaş'ın avukatı, müvekkilinin basın açıklamalarının kürsü dokunulmazlığı kapsamında olduğunu ileri sürdü.
Mahkeme hakimi, duruşmayı, sanık avukatının yazılı savunmasını hazırlaması için erteledi.
HDP Adana Milletvekili Beştaş hakkında, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçeleri ile Şırnak merkez ve Cizre ilçelerindeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla Adana İnönü Parkı'nda 9 Şubat 2016'da düzenlediği basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.