Afyonkarahisar'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Akçin Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan (55) ve Süleyman Manış (54), gece evlerinde sobayı yakarak uyudu.
Gün içinde dışarı çıkmadıkları için durumdan şüphelenen yakınları, camı kırarak eve girdi.
Manış çiftini hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, Ümmühan Manış kurtarılamadı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Manış'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.