Acil Servis'ten Doğu'ya şifa dağıtıyorlar

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un yanı sıra doğu illerine de hizmet veren Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Acil Servisi'nde, her gün yaklaşık 600 hasta 13 acil uzmanı ve 30 hemşire eliyle şifa buluyor.

Doğu Anadolu'daki kapsamlı hastaneler arasında yer alan ve 975 yatak kapasitesinde olan BEAH'ın acil servisinde görev yapan 13 acil uzman doktoru, söz konusu servise gelen kritik vakalarda hayat kurtarıcı rol üstleniyor.

BEAH Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Orhan Delice, gazetecilere yaptığı açıklamada, BEAH'ın Erzurum'un yanı sıra doğu illerindeki vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek hastanenin acil servisinde görevli 13 acil uzman doktoru ve 30 hemşire ile bölge halkına hizmet sunduklarını söyledi.

Bölgenin en kapsamlı hastane ve acil servis imkanına sahip olduklarını aktaran Delice, "Türkiye'nin birçok ilindeki hastanelerde 13 acil uzmanı hekimi bir arada görmek mümkün değil. Bu konuda çok şanslıyız, yakında bu sayımız 16 olacak. Acil servise başvuran hastalarımıza pratisyen hekimlerimizin yanı sıra acil servis uzmanlarımızın hizmet veriyor olması güzel bir olay." dedi.

Orhan Delice, eskiden acil servislerde sadece pratisyen hekimler bulunduğuna işaret ederek "Uzman hekim düzeyinde hasta bakımı olmazdı ama artık hastanemizde vatandaşlarımız uzman düzeyinde acil serviste sağlık hizmeti alıyorlar." diye konuştu

Acil servislere özellikle trafik kazaları olmak üzere hayati önem taşıyan çeşitli vakalar geldiğine dikkati çeken Delice, şöyle devam etti:

"Acil uzmanlarının acil servislerde bulunmasının çok getirisi var. Bazı hayatı önem taşıyan vakalar geldiğinde acil uzmanlarımız ilgili uzmanlara ihtiyaç duymadan hastalara zamanında girişim yapmış oluyorlar. Çevredeki 11 ilden hastanemize hastalar sevk edilmekte. Bunların ilk müdahaleleri ve kritik bakım dediğimiz müdahaleler acil servisimizde acil uzmanlarımız tarafından bakılarak zaman kaybını daha aza indiriyoruz."

Delice, BEAH Acil Servis'te günlük Erzurum ve doğu illerinden gelen yaklaşık 600 hastaya bakıldığını aktardı.

Hasta yakınlarından Savaş Ulaş da acil servise hastasını getirdiğini ifade ederek "Hastanede verilen hizmet gerçekten çok güzel. Çok fazla sıra beklemeden hemen acil uzmanlarınca hastamıza bakıldı. Kısa sürede hastam sağlığına kavuştu." dedi.