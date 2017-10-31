Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan O. ile avukatı katıldı.

Gökhan O, savunmasında örgüt ile hiçbir bağı olmadığını savundu.

Bank Asya'da 2009 yılında hesap açtığını ve bir yıl kadar kullandığını belirten Gökhan O, ancak bankanın kime ait olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Siber suçlar biriminde çalıştığı dönemde bankanın bu yapıya ait olduğunu gördüğünü anlatan Gökhan O, "28 Haziran 2013'te hesabımı kapatmak istedim ama çok zorlandım. Hesabımı kapattığıma dair belge istedim, vermediler. Hesabımda bir kuruş para bırakmışlar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna şikayet ettim. 'Bir kuruşun hesabını istiyorum' dedim. Daha sonra öğrendim ki 1 kuruştan masraf adı altında kesinti bile yapmışlar." ifadesini kullandı.

FETÖ/PDY ile sürekli sorun yaşadığını, amirlerinin bu nedenle kendisini dışladığını ifade eden Gökhan O, "Ücretsiz görevlere yazıldım. Görev ücretli olduğunda ise beni yazmadılar. Diyarbakır'da çalıştığım yıllarda eşimin merkeze atanması için yaptığımız girişimlerde diğer öğretmenlerin yüzde 99'u açtığı davayı kazandı. Biz kazanamadık." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Gökhan O. hakkındaki adli kontrolü kaldırarak duruşmayı erteledi.