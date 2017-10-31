Mersin'de sahte altın operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de piyasaya sahte altın sürdükleri ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Yenişehir İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sahte altınları satmaya çalıştığı iddia edilen bir grubu takibe aldı.
Takip sonucu düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada bin 213 sahte altın sikke ile 17 bin 200 dolar ve 6 bin 170 lira bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.