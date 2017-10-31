Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de sahte altın operasyonu: 9 gözaltı

31 Ekim 2017 Salı, 16:32
Mersin'de sahte altın operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de piyasaya sahte altın sürdükleri ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sahte altınları satmaya çalıştığı iddia edilen bir grubu takibe aldı.

Takip sonucu düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada bin 213 sahte altın sikke ile 17 bin 200 dolar ve 6 bin 170 lira bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER
Mahalleliden &quot;acil durum tatbikatı&quot;
YEREL

MAHALLELİDEN "ACİL DURUM TATBİKATI"

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
YEREL

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 TUTUKLAMA
Başbuğ, Mersin'de Atatürk büstü açtı
YEREL

BAŞBUĞ, MERSİN'DE ATATÜRK BÜSTÜ AÇTI
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

MERSİN'DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MERSİN'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI