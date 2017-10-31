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Bursa'da fuhuş operasyonu

31 Ekim 2017 Salı, 16:50
Bursa'da fuhuş operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki ayrı fuhuş operasyonunda, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Görükle Mahallesi'nde bir evde para karşılığı fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgız asıllı 5 kadın ile bu kişileri fuhşa zorladıkları iddia edilen D.H ve T.Y'yi gözaltına aldı.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise aynı semtte bir villada para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen F.A ve M.A çifti de yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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