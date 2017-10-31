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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davasında karar

31 Ekim 2017 Salı, 16:50
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Ahmet Murat Yeşilli ve avukatı katıldı.
Yeşilli, tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.
Yeşilli, hakkında ifade veren kişileri tanımadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten sanığın bu talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Mahkeme heyeti, sanık Yeşilli'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.


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