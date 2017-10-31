Doktorlardan sorumlu "FETÖ imamı" öğretmene hapis cezası

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BARTIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, tutuklu 4 eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve örgüt üyeliği" suçlarından yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Bahadır Fidan, Mevlüt Göçük, Yusuf Özdemir ve Ali Gilik ile avukatları ve yakınları katıldı.

Fidan, mahkemedeki savunmasında, hakkındaki "doktorlardan sorumlu imam" olduğu iddiasının gerçek olmadığını ileri sürdü.

Kentte bir dönem, örgütle bağlantılı bir sağlık derneğinin sekreterliğini yaptığını ancak burada örgütle sendikal faaliyetler dışında bir eyleminin olmadığını öne süren Fidan, "Herhangi bir sohbet organizasyonu içinde olmadım. Talimat ile Bank Asya'ya para yatırmadım. Bankadaki para, birikim amaçlıdır. Beraatımı veya adli kontrol hükümleri şartıyla tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Fidan'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklardan Özdemir de hakkındaki "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasını kabul etmeyerek, örgütle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Sadece dini duygularla söz konusu örgütün sohbetlerine katıldığını iddia eden Özdemir, "Bankada bir hesabım yok, herhangi bir sendikaya üye değilim. 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Özdemir, Göçük ve Gilik'in de tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için duruşmaları erteledi.



