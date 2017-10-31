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SAKARYA (AA) - Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği'nce, "İyilik Kervanı Arakan İçin Yola Çıkıyor" kampanyası başlatıldı.

Dernek başkanı Sebahattin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'dan bir ekibin, "İyilik Kervanı Arakan İçin Yola Çıkıyor" sloganıyla Bangladeş'e göç eden 600 binin üzerinde Arakanlı mülteciye yardım ulaştırmak üzere 22 Kasım'da yola çıkacaklarını söyledi.

Kampanya çerçevesinde bölgeye ulaşıldığında, 6 bin aileye gıda paketi ile 3 bin aileye hijyen seti dağıtılmasını hedeflediklerini ifade eden Aydın, "Hijyen seti çok önemli. Bu bölgede yaşayan insanlar her türlü yardıma muhtaç. Teşbihte hata olmaz, sefalet içerisinde yaşıyorlar. Hayata, ağaçların etrafını çevirdikleri brandalar ile tutunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onların sağlıklı yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından hijyen seti oldukça önemli. Göç eden insanlarımızın büyük bir kısmını mülteci çocuklar ve bebekler oluşturuyor. Bunları da bu kampanya çerçevesinde unutmuyoruz." diye konuştu.

Aydın, Arakan'da bin civarında aileye, çocuk maması seti ulaştıracaklarını, kampanya süresince ise yaklaşık on bin aileye yardım ulaştırmak istediklerini belirtti.

Sakarya'dan topladıkları yardımları oradaki insanlara ulaştıracaklarını vurgulayan Aydın, "Bölgede bugüne kadar insani yardım vakfının ulaşmış olduğu insan sayısı 350 bini aştı. Olayların ilk başladığı andan itibaren Türkiye'den her hafta bir ekip, bölgede göç eden insanlara, yardım ulaştırıyor. Sakarya'dan bir ekiple Kurban Bayramında, Arakan'ın merkezindeydik. O dönemde insanların yaşadığı zorlukları görmüş olduk. Görüştüğümüzde 2012'de yaşadıkları olayları bizlere anlatmışlardı. Bölgede adeta Türkiye'yi bir can simidi olarak görüyorlar." ifadesini kullandı.

Bölgeye çeşitli yerlerden yardım gittiğini aktaran Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizzat müşahede etmiş olduğumuz olay bölgeye dünyadan giden yardımların çok büyük kısmını Türkiye'den giden yardım kuruluşları oluşturuyor. Arakan'da neler yaşandığını anlatmaya çalışıyoruz. Duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız dernek merkezlerinden veya 'Arakan' açıklaması ile Kuveyt Türk Adapazarı Şubesi Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği 'IBAN TR17 0020 5000 0100 6457 8000 01' numarasından yardımlarını ulaştırabilirler. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi 'Buradan ayni bağış yapabiliyor muyuz?', 'Bir kumanya paketini hazırlasak, yanınızda götürebiliyor musunuz?' şeklinde oluyor. Mesafe çok uzak, 8 bin 500 km mesafesi var. Dolayısıyla buradan toplanan yardımların bölgeye ayni olarak ulaştırılması, hem süre hem maliyet açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bunun yerine Bangladeş ve civar bölgeden alıp, insanlara dağıtıyoruz. Gıda kolimizi bir ailenin yaklaşık 15- 20 gün idare edebileceği kadar, o insanlar yokluk nedeniyle normalde 15 gün yetecek gıda kolisini bir ay kullanıyorlar. Bedeli 55 lira. Hijyen seti bir ailenin bir aylık ihtiyacı 35 lira, mama masrafı ise 70 Lira. Hayırseverlerin nakdi bağışlarını ulaştırmalarına bölge halkına aracılık ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz."