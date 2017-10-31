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Antalyalılar 'Kızılay İyilik Koşusu'nda buluşacak

31 Ekim 2017 Salı, 16:59

ANTALYA (AA) - Türk Kızılayınca organize edilen "Kızılay İyilik Koşusu" 5 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, 149 yıldır insanlığın hizmetinde olan Kızılay, sosyal projelerine farkındalığı artırmak, iyiliğe dikkat çekmek ve daha fazla ihtiyaç sahibi insana ulaşabilmek için "İyilik Koşuşu" düzenliyor.

Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Spor Toto, Coca Cola'nın sponsorluğunda gerçekleştirilecek koşuya katılmak isteyen vatandaşlar, 2-5 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Standında kayıt yaptırabilecekler.

Kızılay İyilik Koşusu, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Antalya Müzesi'ne kadar devam edecek ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Kızılay İyilik Koşusu'nun startını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Menderes Türel, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Tadateru Konoe verecek. Etkinlik kapsamında 8-9 ve 10-12 yaş grubu ile halk koşusu gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, koşunun Kızılayın çalışmalarına farkındalık kazandırmak için her yıl farklı il ve güzergahlarda tekrarlandığını söyledi.

Bu yıl koşuyu geniş katılımla gerçekleştireceklerini belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonunun Genel Kurul toplantısını 5-11 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceğiz. 190 ülkeden bin 500 katılımcı bekliyoruz. Dolayısıyla İyilik Koşusu’na çok sayıda genel kurul üyesi de katılacak. Bu bakımdan koşunun uluslararası alanda da önemli bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Etkinliğe vatandaşlarımızı ailece bekliyorum."

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