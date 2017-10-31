Bolu'da cinayet davası

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BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde, geçen yıl üniversite öğrencisi Berfin Yıldız'ı (18) silahla vurarak öldürdüğü ve ev arkadaşını yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan Cihat Kaycı (19) hakim karşısına çıktı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve avukatı ile maktulün müşteki yakınları katıldı.

Sanık Kaycı, savunmasında, Berfin Yıldız ile uzun süredir birlikte olduklarını ancak kendisine ayrılmak yönünde bir şey söylemediğini, son zamanlarda bazı sorunlar nedeniyle tartıştıklarını anlattı.

Arkadaşı Gerede'ye taşındıktan sonra hafta sonları yanına gittiğini, olayın yaşandığı gece de sürpriz yapmak istediğini aktaran Kaycı, şunları kaydetti:

"Olay günü 21.45 otobüsü ile Gerede'ye gittim. Fakat ona geleceğimi söylemedim. Daha önce de aynı şekilde geldiğim olmuştu. Saat 03.00 gibi Gerede'ye ulaştım. Dairelerinin zilini bilmediğim için binaya tırmanarak girdim. Balkon kapısı açıktı, buradan içeri girdim. Yatağa yaklaştığımda başka bir erkekle aynı yatakta yattıklarını gördüm. Şuurumu kaybettim, ışığı açıp silahı ikisine doğrulttum. Korkutmak için pencereye doğru ateş ettim. Merminin nasıl A.B'ye geldiğini bilemiyorum. Patlamadan sonra yere düştü. Ben yanına gidip 'Öldün mü?' gibi bir şey söyledim, o sırada lafı geveledi. 'Daha sonra ne halin varsa gör' diyerek Berfin'i de yanıma alarak evden ayrıldım."

Evden çıktıktan sonra yürümeye başladıklarını anlatan Kaycı, "Benim niyetim otogara gitmekti. Ama Berfin beni bilmediğim bir yere yönlendirdi. Etrafıma baktığımda çevremizde hiç ev olmadığını gördüm. Bu esnada tabanca onu korkutmak için sürekli elimdeydi. Burada tartışmaya devam ettik. Bir an bana söylediği bir şeye sinirlenerek tabancayı ateşledim. Onun yere düştüğünü ve elinde kan olduğunu fark edince hemen yardım istemek için evlerin olduğu yöne doğru koştum." ifadelerini kullandı.

Çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyen Kaycı, "Keşke olmasaydı. Ailesine böyle bir acı yaşattığım için çok üzgünüm ve pişmanım." dedi.

Olayda yaralanan A.B ise sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Berfin ile bir aydır tanışıyorduk. Aramızda duygusal yakınlık olmuştu. Daha önce bir defa gitmiştim evlerine. O gece de Berfin beni eve davet etti. Yemek yedikten sonra yattık. Gözümü açtığımda elinde silah olan birisinin Berfin'in kafasına vura vura 'uyan' diyerek küfür ettiğini duydum." diye konuştu.

O esnada Kaycı'nın talimatları doğrultusunda üzerini giyindiğini ve yatağın üzerinde oturduğunu anlatan A.B, şunları söyledi:

"Bu esnada kapıyı kilitleyip anahtarı camdan aşağıya attı. Sonra da 'Üçümüz de burada öleceğiz. Hanginizden başlayayım.' deyip, sürekli küfür ederek Berfin'e vuruyordu. Ateş ettiği zaman mermi göğsümden sıyrılarak omzuma geldi. O esnada yere düştüm. Başımın üzerine gelip 'Öldün mü şerefsiz?' dedi. Daha sonra gözümü açtığımda evde kimse yoktu."

Maktulün babası Ünsal Yıldız ise kızının olaydan birkaç gün önce yanlarına geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan Gerede'ye döneceği esnada otogarda bana önemli bir şey söyleyeceğini söyledi. Kızım bana bir şahsın sıkıştırdığını, tehdit ettiğini anlattı. Hatta normal günlerde bile silah kullanıp duvarlara yazı yazdığını anlattı. Ayrılmak istediğini söylemişti. Çocuğu aynı mahallede olduğumuz için bir iki kez görmüştüm. Kızım bundan korktuğunu ve ayrılmak istediğini söylemişti, ben de onu bu kararı aldığı için tebrik etmiştim. Cihat ile arkadaşlığını otogarda öğrendim. Öncesinde böyle bir bilgim yoktu. Sanıktan şikayetçiyim."

Berfin Yıldız'ın ev arkadaşı tanık D.G. ise Yıldız'ın sanıktan ayrılmak istediğini belirterek, bu nedenle olaydan önceki hafta sonunda birlikte İstanbul'a gittiklerini dile getirdi.

Bu esnada Berfin'in sanıkla buluştuğunu, hatta aynı evde kaldıklarını ifade eden D.G, buna rağmen ayrılmak istediğini sanığa söyleyip söylemediğini bilmediğini aktardı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tanıkların dinlenilmesi için erteledi.

Cihat Kaycı hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Maktulün annesi fenalaştı

Mahkeme başkanının kararı okumasının ardından eline öldürülen kızının fotoğrafını alan anne Zöhre Yıldız, sanığa hitaben, "Yüzüme bak, elimdeki fotoğrafa bak. Kızım ölmeden önce en son ne söyledi?" diye tepki gösterdi.

Anne Yıldız, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada, kızının okumak ve öğretmen olmak için çaba harcadığını aktardı.

Bir süre sonra baygınlık geçiren Yıldız'a, ilk müdahale yakınları tarafından yapıldı. Yıldız, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cihat Kaycı'nın ağabeyi Halit Kaycı ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Berfin Yıldız ile kardeşinin çocukluktan beri birbirlerine aşık olduklarını ileri sürerek, kardeşi ile Berfin'in birbirlerine yazdıkları notları ve fotoğrafları gösterdi.