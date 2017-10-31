Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'daki silahlı saldırı

31 Ekim 2017 Salı, 17:03

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişinin ölmesi, bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekin K, ve İhsan K'ı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın faili olduğu belirlenen Kenan K'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde 22 Ekim'de seyir halindeki 34 FPE 80 plakalı araca açılan ateş sonucu Ramazan Aslan (56) hayatını kaybetmiş, Hasan Aslan da (31) yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Adıyaman merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
AFAD Başkanı'ndan Samsat'lı depremzedelere ziyaret
YEREL

AFAD BAŞKANI'NDAN SAMSAT'LI DEPREMZEDELERE ZİYARET
Polis kapıları tek tek çalıp vatandaşları uyardı
YEREL

POLİS KAPILARI TEK TEK ÇALIP VATANDAŞLARI UYARDI
Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı
YEREL

ADIYAMAN'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL

ADIYAMAN'DA DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL

ADIYAMAN'DA PKK/KCK OPERASYONU: 2 GÖZALTI