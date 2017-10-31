Adıyaman'daki silahlı saldırı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişinin ölmesi, bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekin K, ve İhsan K'ı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayın faili olduğu belirlenen Kenan K'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Cumhuriyet Caddesi'nde 22 Ekim'de seyir halindeki 34 FPE 80 plakalı araca açılan ateş sonucu Ramazan Aslan (56) hayatını kaybetmiş, Hasan Aslan da (31) yaralanmıştı.