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ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu üyeleri, sosyal medya hesabından AK Parti Teşkilatı ve yönetimiyle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu iddiasıyla bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin, Şanlıurfa Adliyesine giderek sosyal medya hesabından AK Parti teşkilatı ve yönetimiyle ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunulan sosyal medya hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Beyazgül, bundan böyle sosyal medyada hakaret içeren tüm hesaplar hakkında hukuki haklarını kullanacaklarını vurgulayarak, "Şanlıurfa'da halkın birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu tarz algı oluşturan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli işlemleri yapacağız" ifadesini kullandı.