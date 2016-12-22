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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:03
Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
- Malatya'nın geleceği planlanıyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında, Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımı ile koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Koordinasyon toplantısı sırasında, Malatya geneli için hazırlanmış olan imar planları ile ilgili olarak Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar tarafından slayt eşliğinde katılımcılara bilgiler aktarıldı.
Yapılan imar planları hakkında bilgiler veren Sarılar, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl planlama bölgesinin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012 yılında onaylandığı ancak söz konusu plana yapılan itirazlar sonucunda çevre düzeni planının 4 defa revizyon gördüğünü belirtti. Yapılan revizyonlara rağmen yürürlükte olan Çevre Düzeni Planının Malatya'nın yerel dinamiklerini ve gerçeklerini yansıtmadığını kaydeden Sarılar, "Bu nedenle Malatya ilimizin yerel dinamiklerini ve gerçeklerini yansıtan il bazında bir çevre düzeni planı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur" dedi.
Sarılar, "Bu bağlamda 02.11.2015 tarihinde yer teslim tutanağı imzalanarak süreçlerine başlanan Malatya il bazında 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı 1/25 bin ölçekli nazım imar planı, yaklaşık 40 bin hektarlık alanda 1/5 bin ölçekli nazım imar planı hazırlanması işi ile ilgili çalışmalara başlanmış ve akabinde 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı taslağına ilişkin toplantı gerçekleştirilmiştir.
Plan kademelenmesinin en üst basamaklarından biri olan ve mekansal stratejik planlar kapsamında değerlendirilen 1/50 bin ölçekli çevre düzeni planı, Malatya ilimizin mekansal kullanım kararları, amaçları, hedefleri, kalkınma ve gelişim stratejilerini içeren bir çalışmadır. Malatya ilimizin var olan potansiyellerinin koruma kullanma dengesi göz önünde bulundurularak kalkınma hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi ana hedef olarak alınmıştır. Özel planlama alanları ilan edilen bölgeler ile Malatya ilimizin prestijini ve marka olma yolunda değerine değer katacak çalışmaları içeren çevre düzeni planı, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve değerli hemşehrilemizin görüş ve önerileri doğrultusunda katılım sağlanarak yapılan bir çalışmadır" şeklinde konuştu.
''Malatya'nın geleceğini planlıyoruz''
Yapılan sunumun ardından Büyükşehir Belediyesinin geleceğe yönelik projelerinin de değerlendirildiği toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, hazırlanan planlamalarla Malatya'nın 50 yıllık geleceğini planladıklarını belirtti.
Çakır, "Malatya'nın Büyükşehir statüsü alması ile birlikte üst ölçekli planlar üzerinde çok önemli çalışmalar yapıldı. Arkadaşlarımız tarafından Malatya genelinde çok kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. Öncelikle yapılan çalışmalarda 100 bin ölçekli plana dikkat ediyoruz. Malatya'nın tarım ve yeşil alanları ile su havzalarının korunması, tarihi alanların kontrol altında kalması, yerleşim alanları ve sanayi bölgeleri ile ilgili arkadaşlarımız kentin gelecek yapısını adeta bu plan üzerinde şekillendirdiler" dedi.
2012 yılında başlatılan çalışmaların sonuna yaklaştıklarını belirten Çakır, "48 bin hektarlık alandaki saha çalışmaları tamamlandı ve şu an veriler işleniyor. Malatya genelindeki 100 bin ölçekli planlarımızda son aşamaya gelindi. 50 bin ölçekli planlar tamamlandı, 25 bin ve 5 bin ölçekli nazım imar planları büyük oranda tamamlandı. İlçelerimizde ise 1000 ölçekli çalışmalar devam ediyor.
Kentin geleceğini şekillendiren çok önemli çalışmalar. Bu çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacağız. Bakanlığın onayından sonra da bütün çalışmalar bu kapsamda devam edecek" diye konuştu.
(ZIG-BRN-Y)

22.12.2016 15:06:06 TSI
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