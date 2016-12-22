23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

El Bab'da yaralanan askerlerin yakınlarına yemek ikram edildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:08
El Bab'da yaralanan askerlerin yakınlarına yemek ikram edildi
El Bab'da yaralanan askerlerin yakınlarına yemek ikram edildi

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi konaklarında çalışan bayanlar tarafından El Bab'da yaralanan askerlere ve yakınlarına Kilis yemeklerinden ikram edildi.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, "Belediyemiz konaklarında çalışan bayanlarımız Kilis Devlet Hastanesinde yatmakta olan El -Bab'da yaralanan askerlerimize ve yakınlarına Kilis yemeklerinden ikram ederek Kilis halkı olarak askerlerimizin yanında olduğumuzu dile getirdik. Tüm yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi.
(MAD-BRN-Y)

22.12.2016 15:11:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kilis'te kültür sanat
YEREL

KİLİS'TE KÜLTÜR SANAT
Yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktılar
YEREL

YABANİ HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTILAR

Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ

Jandarmaya mayına dayanıklı kirpi gönderildi
YEREL

JANDARMAYA MAYINA DAYANIKLI KİRPİ GÖNDERİLDİ
Hemşire adaylarından geleceğin ebeveynlerine eğitim
YEREL

HEMŞİRE ADAYLARINDAN GELECEĞİN EBEVEYNLERİNE EĞİTİM
Kar yağışı üniversitede gün eğitime ara verildi
YEREL

KAR YAĞIŞI ÜNİVERSİTEDE GÜN EĞİTİME ARA VERİLDİ