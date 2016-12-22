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Samsat'ta öğrencilerden anlamlı taziye ziyareti

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:08
Samsat'ta öğrencilerden anlamlı taziye ziyareti
Samsat'ta öğrencilerden anlamlı taziye ziyareti

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir grup öğrenci İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan terör saldırısı sonrasında 14 askerin şehit olmasının ardından Samsat ilçesi Yarımbağ köyü İlk ve Ortaokul Müdürü, Öğretmen ve Öğrencileri Samsat İlçe Jandarma Komutanlığına giderek taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyareti kabul eden Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan ve diğer personel ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.
Yarımbağ İlk ve Ortaokulu Müdürü Hanifi Yıldırım ise yaptığı açıklamada, öncelikle Kayseri'de yaşanan hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadığını ifade ederek bütün şehitlerimize Allah rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Müdür Yıldırım, "Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü duruma rağmen ülke içinde ve dışında canla-başla mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize en son Kayseri'de yapılan hain saldırıda hayatlarını kaybeden askerlerimiz için öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte ilçemizdeki askerlerimize baş sağlığında bulunduk. Mevla'm bir daha böyle acılar ülkemize yaşatmasın. Bütün ülke olarak başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.
(FÇ-BRN-Y)

22.12.2016 15:12:16 TSI
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