YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaman Valisi Tapsız'dan kütüphane ziyareti

Karaman Valisi Tapsız'dan kütüphane ziyareti



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Tapsız, ziyaret ettiği Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak okuyucularla bir süre sohbet etti. Kütüphaneden yararlanan öğrencilere doğru bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan bireyler olmalarını tavsiye eden Tapsız, tarih boyunca insanların doğru bilgiye ulaşma imkanına kavuştukları ve boş zamanların değerlendirilmesi açısından öncelikli mekanlardan birinin kütüphaneler olduğunu ifade etti. Tapsız, kütüphanelerin öğrencilerin ve vatandaşların boş zamanlarında yararlanabilmeleri için öğle tatili döneminde de hizmete açık tutulması gerektiğini belirterek, kütüphane yetkililerine bunun sağlanması için gerekli tedbirin alınması talimatı verdi.

(MD-FM-Y)



22.12.2016 15:14:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER