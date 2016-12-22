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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman Valisi Tapsız'dan kütüphane ziyareti

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:11
Karaman Valisi Tapsız'dan kütüphane ziyareti
Karaman Valisi Tapsız'dan kütüphane ziyareti

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Tapsız, ziyaret ettiği Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak okuyucularla bir süre sohbet etti. Kütüphaneden yararlanan öğrencilere doğru bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan bireyler olmalarını tavsiye eden Tapsız, tarih boyunca insanların doğru bilgiye ulaşma imkanına kavuştukları ve boş zamanların değerlendirilmesi açısından öncelikli mekanlardan birinin kütüphaneler olduğunu ifade etti. Tapsız, kütüphanelerin öğrencilerin ve vatandaşların boş zamanlarında yararlanabilmeleri için öğle tatili döneminde de hizmete açık tutulması gerektiğini belirterek, kütüphane yetkililerine bunun sağlanması için gerekli tedbirin alınması talimatı verdi.
(MD-FM-Y)

22.12.2016 15:14:04 TSI
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