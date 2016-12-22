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Üniversite Öğrencilerine Belediye'den sıcak ikram

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:12
Üniversite Öğrencilerine Belediye'den sıcak ikram
Üniversite Öğrencilerine Belediye'den sıcak ikram

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Sosyal belediyecilik alanında sunduğu hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Niğde Belediyesi bir ilke daha imza atıyor. Niğde Belediyesi'nin yıllardır vatandaşın ücretsiz olarak hizmetine sunduğu sıcak çorba ikramı şimdi de Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine yapılıyor.
Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çorba Pınarı'nda personelin titizlikle hazırladığı çorbalar üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuluyor. Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bugünlerde öğrenciler 08.00-12.00 saatleri arasında dağıtılan sıcak çorbayla ısınıyor. Hijyenik ortamda büyük bir özenle hazırlanan çorbaların dağıtımı Ömer Halisdemir Üniversitesi15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. Ev tipi sıcak çorbadan günlük 1000 öğrenci yararlanıyor.
''Ailelerinin bizlere emanet ettiği gençlerimiz için her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz'' diyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan '' Niğde Belediyesi olarak bir ilke daha imza attığımız uygulamayla öğrencilerimize kahvaltı yapma imkanı sunuyoruz.Tüm öğrencilerimizi bu hizmetten yararlanmaya davet ediyorum'' dedi.
Sabahın erken saatlerinde derse yetişmek için kahvaltı yapma fırsatı bulamayan öğrenciler bu hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti belirtirken Başkan Akdoğan'a da teşekkür ettiler.
Ayrıca polislik sınavları için şehir dışından gelen öğrenci ve velilere Polis Meslek Eğitim Merkezi bahçesinde kurulan stantta çay ve sıcak çorba ikramı yapılıyor. Öte yandan Niğde Belediyesi Paşakapı Caddesi'ndeki Çorba Pınarı' nda sabah ezanından başlayan çorba dağıtımı 14.00'a kadar sürerken binlerce öğrenci ve vatandaş bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanıyor.
(YE-SK)

22.12.2016 15:15:24 TSI
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