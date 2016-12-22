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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Havaalanı otopark ücreti ile ilgili önemli karar

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:12
Havaalanı otopark ücreti ile ilgili önemli karar
Havaalanı otopark ücreti ile ilgili önemli karar

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Malatya'da Erhaç Havaalanına bir misafirini bırakan avukat Ahmet Kadak, aracını ücretli otopark kısmına park etti. Ancak 24 dakika sonra geldiği otoparktan kendisinden 6 TL ücret istenmesi üzerine konuyu Tüketici Sorunları Hakem Heyetine taşıyan avukatın başvurusu haklı bulundu ve kesilen 6 TL'nin geri ödenmesine karar verildi.
Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan olayda Malatya'da Avukatlık yapan Ahmet Melik Kadak, bir misafirini bırakmak için Erhaç Havalanına gitti. Burada otomobilini otoparka bırakan Kadak, 24 dakika sonra geldiği otoparkta aracı ile çıkarken kendisinden çıkışta 6 TL park ücreti istendi. Ancak Avukat Kadak, terminallerin park alanlarında 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmayacağını söylese de kendisinden istenen ücreti ödemek zorunda kaldı.
Bunun üzerine Yeşilyurt Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuran Kadak, alınan ücretin haksız olduğunu belirterek tahsil edilen tutarın iade edilmesini talep etti. Şikayet üzerine toplanan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti emsal bir karar verdi.
Tüketici heyeti, incelediği dosyada bahse konu şikayetin '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8.Maddesi' gereğince 'Ayıplı hizmet' olduğunu belirleyerek bahse konu otopark firması tarafından alınan 6 TL'nin başvuru sahibine iade edilmesine karar verdi. Heyet ayrıca 13.50 TL tutarındaki tebligat ücretinin de bahse konu firma tarafından ödenmesini kararlaştırdı.
Karar sonrası konuşan Avukat Ahmet Melik Kadak, geçtiğimi Mart ayında bir misafirini yolcu etmek için havaalanı otoparkını kullandığını ve 24 dakika için kendisinden 6 TL ücret tahsil edildiğini anımsattı. İlgili kanun maddesini baz alarak Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurduğunu belirten Kadak, "Bildiğiniz üzere 1 dakika bile kullansanız Malatya Erhaç Havaalanı otoparkına 6 TL ücret ödemek zorundasınız. Verilen bu emsal karara göre 0-25 dakika arası (25. dakika dahil) havaalanı otopark kullanımında hemşehrilerimizden otopark ücreti tahsil edilmemesi gerekmektedir. Bu ücretin zorla tahsili durumunda, ödeme fişiyle Hakem Heyetine başvurulması halinde, ekteki Hakem Heyetinin 2016/7523 sayılı emsal kararı gereği ücretin iadesine karar verilmelidir" diye konuştu.
Avukat Kadak, verilen karar ile birlikte yolcusunu bırakmaya veya almaya gelen vatandaşların kısa süreliğine Havaalanı otoparkını kullanabileceklerini ve böylelikle uçak geliş-gidiş saatlerinde havaalanı kapılarında yaşanan yığılma ve çirkin görüntünün de ortadan kalkacağını söyledi.
(YA-BRN-Y

22.12.2016 15:15:52 TSI
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