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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Polise sevgi seli

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:13
Polise sevgi seli
Polise sevgi seli

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - İstanbul Beşiktaş'ta 17 Aralık tarihinde yaşanan çifte patlama sonrası şehit olan Çevik Kuvvet Polislerinin ardından Düzce'de "Polisin yanındayız" mesajı vermek için tüm okullar harekete geçti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Beyciler İlkokulu öğrencileri Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleriyle yemek yediler ayrıca ziyarette bulundular.
İstanbul'da yaşanan çifte bombalı saldırı sonrasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin şehit edilmesinin ardından Düzce'de "Polisin yanındayız" kampanyası çerçevesinde okullar harekete geçti. İlk olarak Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğrencileri Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisleri öğlen yemeğinde misafir ederek, çiçek taktim ettiler.
Ardından Beyciler İlkokulu öğrencileri de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giderek, Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Bekir Daşdan ve Çevik Kuvvet Şubesi'ne görevli polisleri ziyaret ettiler. Şube Müdürü Bekir Daşdan, çocuklarla tek tek ilgilenerek "Sizlerin desteğini arkamızda görmek bize ayrıca güç veriyor. Bu birlik ve beraberliği kimse bozamayacak" dedi. Ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile öğrenciler Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldılar.
(AY)

22.12.2016 15:16:48 TSI
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