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Denizli Büyükşehir'den Milli Şair'e vefa

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:18
Denizli Büyükşehir'den Milli Şair'e vefa
Denizli Büyükşehir'den Milli Şair'e vefa

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenleyecek.
Programın onur konuğu olan Milli Şair'in torunu Selma Argon Mehmet Akif'in Duygu ve Düşünce Dünyası konulu bir konuşma yapması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Anlama Programı, 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde yapılacak. Programın onur konuğu olan Milli Şair'in torunu Selma Argon Mehmet Akif'in Duygu ve Düşünce Dünyası konulu bir konuşma yapması bekleniyor. Gecede Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un birbirinden kıymetli eserleri seslendirilecek.
Mehmet Akif Ersoy'un milli ve manevi değerlerin en büyük savunucusu olduğunu dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Milletimizi değerleriyle buluşturan ve bu değerleri evrenselleştiren Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, fikirlerine sahip çıkarak yeni nesillere anlatmak en önemli görevlerimizdendir. Gelecek nesiller için emsalsiz bir örnek teşkil eden Milli Şairimizi anacağımız programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.
(MT-Sç-Y)

22.12.2016 15:20:54 TSI
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