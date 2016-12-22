YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KYK'dan Halep'e destek

KYK'dan Halep'e destek



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bingöl İl Müdürü Ahmet Hasanoğlu, "Halep bizdir, Halep bizdendir" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

KYK Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde Halep'e yardım kampanyası başlattığını belirten Bingöl İl Müdürü Ahmet Hasanoğlu, Bingöl'de de kampanyaya destek vereceklerini söyledi. 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında toplanacak yardımların 2 Ocak 2017 tarihinde 81 ilde Kızılay Şubelerine teslim edileceğini kaydeden Hasanoğlu, "Bingöl'de düzenlediğimiz kampanya kapsamında Yurt müdürlerimizle toplantı gerçekleştirdik. İki yurdumuzda Bin 861 öğrencimiz ve 135 personelimizle Halepli kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışacağız" dedi.

(YA-MP-Y)



22.12.2016 15:21:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER