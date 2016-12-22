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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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KYK'dan Halep'e destek

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:18
KYK'dan Halep'e destek

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bingöl İl Müdürü Ahmet Hasanoğlu, "Halep bizdir, Halep bizdendir" sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.
KYK Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde Halep'e yardım kampanyası başlattığını belirten Bingöl İl Müdürü Ahmet Hasanoğlu, Bingöl'de de kampanyaya destek vereceklerini söyledi. 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında toplanacak yardımların 2 Ocak 2017 tarihinde 81 ilde Kızılay Şubelerine teslim edileceğini kaydeden Hasanoğlu, "Bingöl'de düzenlediğimiz kampanya kapsamında Yurt müdürlerimizle toplantı gerçekleştirdik. İki yurdumuzda Bin 861 öğrencimiz ve 135 personelimizle Halepli kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışacağız" dedi.
(YA-MP-Y)

22.12.2016 15:21:14 TSI
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