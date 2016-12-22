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Acıpayamlı öğrencilerden Halep'e destek



(Fotoğraflı)



Yunus Bayraktar

DENİZLİ (İHA)- Denizli Acıpayam Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Halep'e yardım kampanyası düzenlendi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Anadolu Lisesi 12'inci ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin öncülüğünde tüm okul öğretmen ve öğrencileri Halep'e kardeşlik elini uzattı. Acıpayam Belediyesi tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyasına Acıpayam'lı öğrencileri de katıldı. Harçlarını Halep'teki mağdurlara yardım için toplayan öğrencilere, öğretmenleri ve aileleri de destek verdi. Öğrencilerin topladığı yardımlar, Halep mağdurlarına ulaştırılması amacıyla Acıpayam Belediyesi yetkililerine toplanan paralarda Denizli Kızılay Şube Başkanı Erdal Otçu'ya teslim edildi.

(MT-Y)



22.12.2016 15:21:52 TSI

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