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Aslanapa-Çavdarhisar Karayolu'nda ağaçlandırma çalışması



(Fotoğraflı)



Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya, Aslanapa ve Çavdarhisar yol güzergahında karayolu ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kütahya-Aslanapa-Çavdarhisar yol güzergahında 22 kilometrelik hat boyunca karayolu ağaçlandırma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Yol üzerinde yeşil alanları arttırmak, karayollarında dinlendirici ve göze hoş gelecek ortamda seyahat etmek, karayollarını güzelleştirmek, insanlarımızın yeşile olan hasretini gidermek ve araç egzozlarının sebep olduğu karbon emisyonunun olumsuz etkilerini azaltmak gayesiyle yapılan karayolu ağaçlandırma çalışması için şu bililere yer verildi: "2016 yılı ağaçlandırma programı kapsamında Kütahya - Aslanapa - Çavdarhisar yol güzergahında 0-22 km hat boyunca galvanizli kafes telli çit yapımı ve ekskavatörle fidan dikim çukuru açıldı. Sedir, karaçam, ateş dikeni, dağ muşmulası, sabin ardıcı türlerinden toplam 58 bin adet fidan ilkbaharda yapılacak dikim ile toprakla buluşmayı bekliyor.

Kütahya - Aslanapa - Çavdarhisar yol güzergahına yeşil bir doku kazandırmak amacı ile yapılan karayolu ağaçlandırması ile biyolojik çeşitliliğin artırılması sağlanırken aynı zamanda yolun her iki yanında yer alan şevlerde erozyonu azaltılması ve yol şevlerine rekreaktif güzel bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor. (MA-EFE)



22.12.2016 15:21:54 TSI

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