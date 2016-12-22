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Gazeteci İçin, öğrencilere konferans verdi

22 Aralık 2016 Perşembe, 15:21
Gazeteci İçin, öğrencilere konferans verdi
Gazeteci İçin, öğrencilere konferans verdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesince düzenlenen konferansa katılan gazeteci ve yazar İzzettin İçin, başarıya ulaşmanın farklı yolları konularında öğrencilere konferans verdi.
Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği Siirt Valiliği koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "SODES'le Spora Sporla Hayata" adlı proje start aldı. Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesinde gerçekleşen panele konuşmacı olarak katılan gazeteci ve yazar İzzettin İçin, kişisel gelişim, çalışmanın farkındalıkları, başarıya ulaşmanın farklı yolları, bilgi cağında bilgiye ulaşmanın kolaylıkları konularını öğrencilere çeşitli bilgiler paylaştı.
Okul Müdürü Şakir Kayaalp, Sosyal Destek (SODES) projesi kapsamında düzenlenen panele katılarak bilgi birikimlerini öğrencilerle paylaşan gazeteci-yazar İçin'e teşekkür etti. Etkinlik, Siirt SODES Proje birimi Proje Uzmanları Ömer Günzüt ve Metin Er'in proje çalışmaları hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi.
(MND-MP-Y)

22.12.2016 15:22:53 TSI
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