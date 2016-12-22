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Educaturk Yükseköğretim Günleri açıldı



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MERSİN (İHA) - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri ile yüksekokullarının tanıtıldığı "Educaturk Yükseköğretim Günleri", Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Educaturk işbirliği ile gerçekleştirilen "Educaturk Yükseköğretim Günleri"nin açılışına, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, KKTC Mersin Konsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Yusuf İnanıroğlu ve Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Özdemir de katıldı. 22-23 Aralık 2016 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek Educaturk Yükseköğretim Günleri'nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, stantları gezerek danışmanlardan bilgi aldı.

Etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi de stant açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınlarının sergilendiği stantta, Milli Mücadele yıllarını anlatan belgesel, kalem, kitap ayraçları ve Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel etkinliklerine ait broşürler öğrencilere hediye ediliyor.

Yükseköğretim Günleri boyunca Eğitim Koçu Gökhan Müftüoğlu tarafından gençlere kariyer planlaması, motivasyon ve hafıza tekniklerini zirvede kullanma, öğrencilerin içinde bulunduğu bilinmezliği, erteleme psikolojisinin zararları, bir an önce başlamazsa neler kaybedeceği, başlarsa neler kazanacağı konularıyla ilgili seminer verilecek. Ayrıca, uzman katılımcılar gençlere üniversite seçmenin, bölüm seçmenin ve il seçmenin püf noktalarını, artı ve eksilerini, bunun kariyerlerine yansımalarını anlatırken, rehber öğretmenler ise üniversiteye hazırlanan gençlerle birebir görüşüp, tüm sorularını cevaplayacak.

(KYM-Y)



22.12.2016 15:25:21 TSI

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