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Diyarbakır'da okul sporları müsabakaları



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Okullararası Hentbol Genç Erkekler müsabakaları sona erdi. Seyrantepe Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalarda başarılı olan ekipler için ödül töreni düzenlendi.

Diyarbakır Spor Lisesinin birinci, Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi nin ikinci ve Özel Diyarbakır Final Fen Lisesi üçüncü olduğu müsabakaların ardından düzenlen ödül töreninde Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, bir konuşma yaptı. Demir, yaptığı konuşmada, okullararası spor müsabakaları tüm hızıyla devam ettiğini ve genç erkekler hentbol müsabakalarının tamamlandığını belirtti. Demir, katılımın yüksek olduğu müsabakalarda Spor Lisesinin şampiyon olduğunu kaydederek, "Bu ekibimiz Diyarbakır adına grup müsabakalarına gidecek. Burada Diyarbakır'ı temsil edecek. Eğer grup müsabakalarında başarılı olurlarsa Diyarbakır'ı Türkiye Yarı Final müsabakalarında da temsil edecekler. Temennimiz Spor Lisesinin Türkiye finallerine yükselmesi ve burada dereceye girmesidir" dedi.

(MÇ-MP-Y)



22.12.2016 15:25:37 TSI

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